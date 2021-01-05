

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يهبط بعنف أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يهبط بعنف

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية الجمعة، بالتوازي مع هبوط كبير لأسعار المعدن النفيس عالميا.



وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.



أسعار الذهب اليوم.. عرش المعدن النفيس يهتز بقوة

الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات وضغوط الدولار

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والجرامات، كما تتراوح أسعار المصنعية بين 30 و60 جنيها باختلاف التجار في سوق الصاغة ونوع جرامات المشغولات الذهبية.

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أسعار الذهب في مصروتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 810 جنيهات مقابل 843.22 جنيه، في التعاملات الصباحية.كما هوى سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 925.75 جنيه مقابل 963.68 جنيه، في التعاملات الصباحية.وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 694.25 جنيه مقابل 722.76 جنيه، في الصباح.أسعار الذهب الاقتصاديوتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر إلى 540 جنيه مقابل 562.14 جنيه في الصباح.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 462.75 جنيه، مقابل 481.84 جنيه صباحا.سعر الأوقية والجنيه الذهبوبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في مصر 1845 دولار مقابل 1,907.48 دولار صباحا.وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6480 جنيه مقابل 6745 جنيه في الصباح.سعر الذهب عالمياوعالميا، تسارع نزول الذهب تحت حاجز 1900 دولار اليوم الجمعة، إذ فقد حوالي 3% وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، إذ قوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان في أحدث التعاملات بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش منخفضا 2.8% إلى 1858.89 دولار للأوقية.وخسر الذهب 1.8% في أسبوع التداول الأول من العام. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1859.2 دولار.وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الرهانات على تدابير تحفيز كبيرة، مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.وجاء نزول الذهب بالرغم من هبوط الدولار الذي محا مكاسبه من صعود سابق إلى قمة أكثر من أسبوعين.