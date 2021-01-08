تعرف على سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-1-2021

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تعرف على سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-1-2021

شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-1-2021، استقراراً أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 19.16 جنيه للشراء و 19.44 للبيع.


واستقر اليورو تقريبا عند 1.22605 دولار عقب تراجعه 5% أمس الخميس، ولم يطرأ تغير يُذكر أيضا على الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة عند 77.70 سنت أمريكي بعد هبوطه 0.5 % في الجلسة السابقة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.27جنيه للشراء.
19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
19.16 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.22 جنيه للشراء.

19.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.20 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.22 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.16 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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