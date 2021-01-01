الليمون حل سحري لعلاج دوالي القدمين‎

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صورة الخبر: الليمون حل سحري لعلاج دوالي القدمين‎
الليمون حل سحري لعلاج دوالي القدمين‎

تسبب "الدوالي" مظهرا سيئا يسبب القلق للكثير، خاصة النساء، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في التقليل من مظهر الدوالي والألم المرافق لها.

وأكدت بعض الدراسات، أن الليمون يمكن أن يساعد في علاج "الدوالي" خاصة القدمين، ولمعرفة مدى فعالية هذه الطريقة لا بد من معرفة الدور الذي يقوم به الليمون على الجسم والأوعية الدموية.

وتتمثل كيفية علاج الدوالي بالليمون من خلال طريقتين رئيسيتين، كالاتي:

1. تناول أو شرب الليمون، إذ أن الليمون يحتوي على "ڤيتامين ب" الذي يقلل من الالتهاب وضغط الدم، ويسبب توسع الأوعية الدموية.

2. زيوت الليمون الأساسية، من خلال مزج عدة نقاط من زيوت الليمون الأساسية مع زيت آخر مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو، وتدليك مزيج الزيوت على المنطقة المتأثرة بالدوالي بشكل منتظم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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