تسبب "الدوالي" مظهرا سيئا يسبب القلق للكثير، خاصة النساء، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في التقليل من مظهر الدوالي والألم المرافق لها.
وأكدت بعض الدراسات، أن الليمون يمكن أن يساعد في علاج "الدوالي" خاصة القدمين، ولمعرفة مدى فعالية هذه الطريقة لا بد من معرفة الدور الذي يقوم به الليمون على الجسم والأوعية الدموية.
وتتمثل كيفية علاج الدوالي بالليمون من خلال طريقتين رئيسيتين، كالاتي:
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التعليقات على الليمون حل سحري لعلاج دوالي القدمين
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