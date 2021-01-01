

علاج التهابات الجيوب الأنفية بطريقة طبيعية ‎ علاج التهابات الجيوب الأنفية بطريقة طبيعية ‎

يعد التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض المزمنة التي تسبب الإزعاج لدى كثير من الأشخاص.



وترتبط الجيوب الأنفية، بالصداع وانسداد الأنف مع وجود ألم في المنطقة المحيطة، فالكثير من الأشخاص يفضلون اتباع طرق طبيعية للتخلص من هذا الألم ومنها استخدام "البابونج".



العلاج بالبابونج

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يساعد استنشاق الأبخرة الناتجة عن نقع البابونج في علاج الجيوب الأنفية وذلك بفضل المكونات النشطة الموجودة في البابونج مثل الماتريسين والكامازولين المعروفة في قدرتها على التخفيف من حدة الالتهابات في الجهاز التنفسي.كما يمتلك البابونج الخصائص المهدئة المضادة للتشنجات والتي تساعد في التقليل من ألم الجيوب الأنفية، لذا تعزى فعالية علاج الجيوب الأنفية بالبابونج إلى تفاعل جميع المكونات النشطة مع بعضها البعض.الخطوات المتبعة لاستخدام البابونج في علاج الجيوب الأنفية:1- غلي 3 أكواب من الماء ثم وضع 3 معالق كبيرة من البابونج واتركها تغلي لبضع ثواني ثم ارفعها عن النار.2- ضع مقدمة وجهك على مسافة آمنة من البخار الناتج من مغلي البابونج واستخدم المنشفة فوق رأسك للحصول على أكبر قدر من بخار البابونج.3- النقطة المهمة هي استنشاق أكبر قدر ممكن من بخار البابونج من خلال الأنف لمدة 5 دقائق ثم استرح لمدة 30 دقيقة وهذه تمثل دورة واحدة.4- كرر العملية كل يوم وعند بدء سيلان الأنف خذ استراحة لمدة 3 أيام ثم ابدأ من جديد ولا تنسى تغطية الرأس بالمنشفة في كل مرة.5- كرر هذا الإجراء حتى يزول الانسداد عن الأنف ويختفي التهاب الجيوب تمامًا وحاول عدم الخروج من المنزل بعد تطبيق هذا الإجراء مباشرة.