أغلق مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 بشكل مؤقت، الجمعة، بعد التهمت حفرة عملاقة موقف السيارات المجاور التابع لمستشفى في مدينة نابولي الإيطالية.
وأدت الحفرة العملاقة إلى قطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفى من دون أن تؤثر على العمليات والخدمات في "مستشفى البحر" في مدينة نابولي، نظرا لوجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى.
وأفادت فرقة الإطفاء في المنطقة بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف شبه الفارغ سقطت في الحفرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
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التعليقات على نابولي.. حفرة تلتهم الأرض أسفل مستشفى والسبب "مزعج"
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