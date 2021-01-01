

شاهد | منقار اصطناعي لببغاء أصيب في حادث: خليط من العظام والمواد المساعدة شاهد | منقار اصطناعي لببغاء أصيب في حادث: خليط من العظام والمواد المساعدة

تعد البرازيل أحد أهم البلدان المعنية بحقوق الحيوان؛ ووسط انتشار أنباء «كوفيد19 » المُحبطة، نشرت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية خبرًا يدعو للتفاؤل؛ إذ جرى إنقاذ حياة ببغاء، وتعويضه بطرف اصطناعي بعدما فقد منقاره في حادث مباغت.



تمكن الباحثين في مركز إعادة تأهيل الحيوانات، Renascer ACN في بلانورا البرازيل، من ابتكار منقار صناعي، لببغاء فقد منقاره في حادث مباغت؛ لإنقاذ حياته، إذ يلعب المنقار دورًا رئيسيًا في تناول الأشياء وأيضًا في حمايته.



وحسب تصريحات، باولو روبرتو مارتينز نونزياتا، مؤسس مركز تأهيل الحيوانات، Renascer ACN، عطف فريق الأطباء بالمركز على إنقاذ حياة الببغاء، إذ جرى صناعة منقار محاكي له، عبر خليط من العظام والمواد المساعدة، وجرى ترميمه وتثبته بفم الببغاء عبر إجراء جراحة دقيقة له، لافتًا إلى أن فريق الأطباء فخورين بنجاحهم في إنقاذ حياة هذا الببغاء عقب إعادة بناء منقار مثالي له.











