اتهامات من رئيس وزراء كندا لـ ترامب

اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
وقال ترودو إن أنصار دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء في واشنطن تم تحريضهم من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.
وقررت شركة "تويتر"، اليوم السبت، إغلاق الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وذلك بعد ساعات قليلة من تعليق حسابه الرسمي.
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