نشبت مناوشات حادة بين رضا عبد العال المدير الفني لطنطا وبعض من جماهير النادي بعد الهزيمة من منتخب السويس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني.
وقام رضا عبد العال برفع إشارات خارجة لجماهير الفريق الغاضبة من تذيل طنطا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، خاصة وأنه كان وعد بالتأهل إلى الدوري الممتاز.
وسجل أهداف منتخب السويس أحمد فتحي من ركلة جزاء وأحمد فوزي في الدقيقتين 34 و90 .
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التعليقات على وصلة ردح.. إشارات خارجة في خناقة رضا عبد العال وجماهير طنطا|شاهد
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