شروط طلب العلم في الإسلام.. علي جمعة يكشف عنها..فيديو



د على جمعة د على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئةكبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن شرط العلم هو التفرغ ولذلك قالوا "اعط للعلم كلك يعطك بعضه".

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وأضاف جمعة، في فيديو له، أن من شروط العلم كذلك، هو الذكاء، والحرص، والاجتهاد، ومصدر للأكل والشرب من أجل التفرغ للعلم، وإرشاد أستاذ وطول زمان.

وأشار إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يلازم التردد على الأبوب لشيوخه وسؤالهم عما يجهله ، وعليه أن يكشف عن ساعد الجد ويشمر ويجتهد، ويعتزل أهله ويشد المئذر، ويخوض البحار ويخالط الناس.



طلب العلم له ثواب الحج والعمرة

قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن طلب العلم من الأعمال التي تعدل الحج والعمرة في الثواب، وذلك لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في هذا الشأن.

واستشهد « البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» بما روى عن أبى أمامة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرًا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة، فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة»، رواه المستدرك على الصحيحين.

