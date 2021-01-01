كشف الجيش الاسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على إسرائيل في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.
وأظهر المواد المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسبب بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن الإسرائيلية حينها.
يذكر أن العراق أطلق عدة صواريخ باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، فيما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من تلك الصواريخ وسقط بعضها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأمريكية "باتريوت" في اعتراض الصواريخ العراقية.
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التعليقات على الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991 - فيديو
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