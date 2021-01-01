للحماية من الأمراض وكورونا.. هاني الناظر ينصح بالابتعاد عن الحزن

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صورة الخبر: للحماية من الأمراض وكورونا.. هاني الناظر ينصح بالابتعاد عن الحزن
للحماية من الأمراض وكورونا.. هاني الناظر ينصح بالابتعاد عن الحزن

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، مجموعة نصائح مهمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال احترس من اربعة التوتر والقلق والشد العصبي والحزن لتأثيرهم السلبي المباشر علي قوة الجهاز المناعي.

وتابع قائلُا : قد يعرضك لا قدر الله للاصابة بفيروس كورونا فإسعي دائما للتحكم في اعصابك وتعود علي خمسة التعامل مع المشاكل بهدوء اعصاب وابعد عن الانفعال وكن دائما اكبر من الصغائر ولا تحمل الهَمْ ولا تترك نفسك للاحزان

صورة الخبر: للحماية من الأمراض وكورونا.. هاني الناظر ينصح بالابتعاد عن الحزن

المصدر: اخبار اليوم

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