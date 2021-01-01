

بالدليل القاطع.. جوني ديب يثبت "كذب" طليقته أمبير هيرد بالدليل القاطع.. جوني ديب يثبت "كذب" طليقته أمبير هيرد

في حلقة جديدة من "مسلسل الفضائح" المرتبط بطلاق الممثلة الأميركية أمبير هيرد والنجم جوني ديب، اتهم الأخير زوجته السابقة بالحصول على 7 ملايين دولار كتسوية لطلاقهما، دون أن تكون قد تبرعت بالمبلغ كما وعدت سابقا.



وكانت هيرد أعلنت سابقا عزمها التبرع بالمبلغ الذي ستحصل عليه من طلاقها لصالح جمعيتين خيريتين.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تحقيق خاص، فإن محامي ديب قضوا العام الماضي في متابعة مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس واتحاد الحريات المدنية الأميركية، لمعرفة المبلغ الذي حصلوا عليه كتبرع من جانب هيرد.

قد يعجبك أيضا...

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد رفض اتحاد الحريات المدنية الأميركية التعاون مع محامي ديب، في حين قدم المستشفى مستندات تشير إلى حصوله على 100 ألف دولار فقط، وهو مبلغ متواضع مقارنة بذلك الذي وعدت الممثلة بتقديمه ويبلغ 3.5 مليون دولار.وتواصل المسؤولون في مستشفى الأطفال الذي يعنى بمتابعة الوضع الصحي للمرضى من الصغار بغض النظر عن توفر تأمين خاص بهم أو كونهم قادرين على الدفع، في يونيو 2019، مع هيرد، متسائلين فيما إذا كانت ستفي بالتعهد المالي.واعتبر محامو ديب أن هذه المراسلات "سلاح دامغ" يثبت أن هيرد كانت تكذب وتتباهى أمام وسائل الإعلام بأنها ستتبرع بأي مبلغ ستحصل عليها من طلاقها.ويستعد فريق ديب من المحامين لرفع قضية ضد هيرد بناء على الوثائق التي باتت بين أيديهم، هذا إلى جانب دعوى تشهير تتهم الممثلة باختلاق قصة عن كونها ناجية من العنف المنزلي المرتكب ضدها من جانب نجم سلسلة أفلام "قراصنة البحر الكاريبي".وكانت هيرد قد ادعت في يوليو الماضي على ديب بأنه قذفها بـ30 عبوة مياه بما يشبه "القذائف" خلال شجار بينهما في أستراليا، وذلك خلال محاكمة أطلقها الممثل ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية بتهمة التشهير.وأورد وكلاء الدفاع عن الصحيفة اسم هيرد كشاهدة ضمن الدعوى المرفوعة ضدها من ديب لوصفها إياه في أبريل 2018 بأنه رجل يعنّف زوجته.وينفي ديب نفيا قاطعا هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يسبق له أن تعرض لزوجته السابقة بالضرب، متهما هيرد نفسها بأنها عنّفته، واصفا إياها بأنها امرأة نرجسية معقدة اجتماعيا وتسعى لتدمير حياته.وردا على سؤال لمحامية النجمة إليانور لوز، أكدت هيرد أن ديب أطلق عليها حوالي 30 عبوة مياه خلال شجار بين الزوجين في مارس 2015 في أستراليا، حيث كانا يصوّران أحد الأفلام.وبعدما ركّزت في شهاداتها على إدمان ديب الكحول، قالت هيرد "لقد بدأ بتناول (عبوات المياه) ورماها عليّ كالقذائف واحدة تلو أخرى".وقد تسببت الحادثة ببتر أحد أصابع ديب، من جرّاء عبوة كسرتها هيرد عليه خلال نوبة غضب وفق محامية النجم، وهو ما تنفيه الممثلة الأميركية.وكانت المحكمة العليا في بريطانيا حكمت في نوفمبر الماضي ضد ديب في دعوى تشهير ضد مالك صحيفة "ذا صن" البريطانية بسبب مزاعم بأنه كان "ضارب للزوجات"وفي الحكم الصادر، قال القاضي أندرو نيكول إن ديب "لم ينجح في رفع دعوى التشهير".وعلى الرغم من أن نيكول قال إن ديب "أثبت العناصر الضرورية لقضية التشهير"، فقد أظهر المتهمون أن "ما نشروه بالمعنى الذي تحمله الكلمات كان صحيحا إلى حد كبير".ورفع ديب دعوى قضائية ضد شركة "نيوز غروب نيوز بيبرز"، ناشر صحيفة "ذا صن"، ورئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، دان ووتون، بسبب مقال نشر في أبريل 2018 اتهمه بالاعتداء على زوجته هيرد.كما رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد في فيرجينيا يطالب بـ50 مليون دولار بسبب قصة نشرت في "واشنطن بوست" عن العنف المنزلي.