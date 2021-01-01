بمكونات منزلية.. طريقة عمل كريم مرطب بخطوات بسيطة

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بمكونات منزلية.. طريقة عمل كريم مرطب بخطوات بسيطة

دائما ما تحتاج بشرة الوجه إلى الترطيب بصفة مستمرة، وذلك للحفاظ على نضارته وخاصة أصحاب البشرة الجافة.

وفي فصل الشتاء تميل البشرة إلى الجفاف، فتحتاج إلى روتين عناية يومي، يساعد على ترطيب البشرة بشكل دائم، وإليكم نقدم طريقة لتحضير كريم مرطب طبيعي في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة، كالآتي:

المكونات:



1 حبة خيار

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة كبيرة من الفازلين

نقطتين من زيت اللوز



طريقة التحضير



-قومي بعمل حمام ماء ساخن للفازلين حتى يسيح، حيث نضع الفازلين في وعاء ونضع هذا الوعاء على وعاء آخر به ماء مغلي على نار هادئة حتى يسيح الفازلين

-ثم قومي بتقطيع الخيار لقطع صغيرة ثم نضعه في الخلاط حتى يصبح مهروس تمامًا

-ضعي الخيار المهروس مع الفازلين وزيت الزيتون وزيت اللوز ونقلب كل المكونات حتى تتجانس

-احتفظي بالكريم في الثلاجة لحين الاستخدام

المصدر: اخبار اليوم

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