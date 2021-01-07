

موعد تسليم 2280 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة موعد تسليم 2280 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، فى تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات

قد يعجبك أيضا...

العمارة رقم 1، يوم الإثنين 1/2/2021وحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2/2/2021وحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3/2/2021وحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4/2/2021وحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7/2/2021وحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8/2/2021وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9/2/2021وحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10/2/2021وحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11/2/2021وحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14/2/2021وحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15/2/2021وحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16/2/2021وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/2/2021وحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18/2/2021وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21/2/2021وحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22/2/2021وحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23/2/2021وحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24/2/2021وحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25/2/2021وحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28/2/2021وحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 1/3/2021وحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2/3/2021وحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3/3/2021وحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4/3/2021وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7/3/2021وحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8/3/2021وحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9/3/2021وحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10/3/2021وحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11/3/2021وحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14/3/2021وحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15/3/2021وحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16/3/2021وحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17/3/2021وحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18/3/2021.وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21/3/2021وحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22/3/2021وحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23/3/2021وحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24/3/2021وحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25/3/2021وحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28/3/2021وحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29/3/2021وحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30/3/2021وحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31/3/2021وحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 1/4/2021وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4/4/2021وحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5/4/2021وحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6/4/2021وحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7/4/2021وحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8/4/2021وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11/4/2021وحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12/4/2021وحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13/4/2021وحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14/4/2021وحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15/4/2021وحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18/4/2021وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19/4/2021وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20/4/2021.وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21/4/2021وحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22/4/2021وحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25/4/2021وحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26/4/2021وحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27/4/2021وحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28/4/2021وحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2/5/2021وحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 3/5/2021وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4/5/2021وحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5/5/2021وحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9/5/2021وحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 10/5/2021وحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11/5/2021وحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12/5/2021وحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16/5/2021وحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17/5/2021وحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18/5/2021وحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19/5/2021وحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20/5/2021وحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23/5/2021وحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24/5/2021وحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25/5/2021وحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26/5/2021وحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27/5/2021وحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30/5/2021وحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31/5/2021وحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 1/6/2021وحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2/6/2021وحدات العمارة 109 يوم الخميس 3/6/2021وحدات العمارة 110 يوم الأحد 6/6/2021وحدات العمارة 111 يوم الإثنين 7/6/2021وحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8/6/2021وحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 9/6/2021وحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10/6/2021وحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 13/6/2021وحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 14/6/2021وحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15/6/2021.