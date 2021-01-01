تسبب فيروس كورونا الجديد في إصابة ووفاة الملايين، كما تغيرت أعراضه منذ ظهوره وحتى الأن بطريقة كبيرة، حيث كشف العلماء أيضا أن هنا بعض الأعراض تتشابه مع نزلات البرد.
وحسب موقع "timesofindia"، هناك أيضًا احتمال كبير أن تكون بعض العلامات إشارة على الإصابة بالأنفلونزا.
إن الإنفلونزا و COVID-19 كلها فيروسات تنفسية قد تختلف في درجة مخاطرها، ولكنها تنتقل بنفس الطريقة، يحدث الانتقال المعدي إما على شكل قطرات أو يكون في الهواء بطبيعته، ينتشر السارس - COV-2 والإنفلونزا من خلال قطرات كبيرة ويسبب عدوى في مسار الجهاز التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال سطح ملوث.
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التعليقات على متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا
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