

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا الجديد في إصابة ووفاة الملايين، كما تغيرت أعراضه منذ ظهوره وحتى الأن بطريقة كبيرة، حيث كشف العلماء أيضا أن هنا بعض الأعراض تتشابه مع نزلات البرد.



وحسب موقع "timesofindia"، هناك أيضًا احتمال كبير أن تكون بعض العلامات إشارة على الإصابة بالأنفلونزا.



إن الإنفلونزا و COVID-19 كلها فيروسات تنفسية قد تختلف في درجة مخاطرها، ولكنها تنتقل بنفس الطريقة، يحدث الانتقال المعدي إما على شكل قطرات أو يكون في الهواء بطبيعته، ينتشر السارس - COV-2 والإنفلونزا من خلال قطرات كبيرة ويسبب عدوى في مسار الجهاز التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال سطح ملوث.

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يبدو أن فيروس كورونا COVID-19 ينتشر بسهولة أكبر من الأنفلونزا ويسبب أمراضًا أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص، نظرًا لأن أعراض الأنفلونزا و COVID-19 متشابهة، فقد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين بناءً على الأعراض وحدها.وفقًا لـ HSE ، عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين Covid-19 والإنفلونزا ، هناك أربع نقاط رئيسية.- ضيق التنفس شائع في حالة الإصابة بفيروس كوفيد -19 ولكن ليس الإنفلونزا.- على عكس فيروس كورونا، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق نادر جدًا مع الأنفلونزا.- يقل انتشار الصداع بين مرضى كوفيد -19، لكنه من الأعراض الرئيسية للأنفلونزا.- الشعور بالغثيان أكثر شيوعًا مع فيروس كورونا وأقل من الأنفلونزا.