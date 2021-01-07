

المجمعات الاستهلاكية: اللحوم السودانية الأجود.. ونستورد حوالى 20 ألف رأس فى العام المجمعات الاستهلاكية: اللحوم السودانية الأجود.. ونستورد حوالى 20 ألف رأس فى العام

قال محمد كمال مسئول المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين: يتم اختيار الماشية المستوردة عن طريق لجنة طبية تسافر للسودان وتختار الماشية بعناية شديدة جد ويتم شحنها وقبل دخولها إلى مصر تدخل الحجر الطبي ويتم الكشف عليها ثم يتم دخولها المجازر ويتم ذبحها تحت إشراف طبى كامل ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية عن طريق الوزارة والشركة القابضة بأسعار تقل عن سعر السوق بـ25 %.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز : يتم طرح اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة جدا ، لتلبية احتياجات المواطنين، ويكون هناك مراعاة للمواسم حيث يتم ضخها بكميات كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار، والمواشى السودانية يكون لحوم طازجة ومن أجود اللحوم الموجودة في الوطن العرب لأنها ناتجة عن مراعى طبيعية وفى آخر رسالة تم استيراد 5 آلاف رأس ماشية تكفى لشهر أو اثنين ويتم التعاقد على مدة سنة أو سنتين ونتجاوز الـ20 ألف رأس ماشية من السودان في العام.



وأكد أن هناك مشروعات تقوم بها الدولة لتسمين المواشى والتي قامت بها الدولة مع الفلاح وهذه المشروعات ساهمت في استقرار أسعار اللحوم المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة والشركة القابضة قامت بمجهود كبير لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.