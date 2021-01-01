ارتفاع حمض اليوريك ضار بالصحة .. صعوبة التبول أبرز أعراضه



حمض اليوريك حمض اليوريك

حمض اليوريك هو مركب كيميائي ومنتج نفايات طبيعية يتم تصريفه من الجسم بعد هضم الأطعمة الغنية بالبيورينات، البيورينات هي جزيئات تتكون من ذرات الكربون والنيتروجين وتتحلل في الجسم



ومع ذلك قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورين في بعض الأحيان إلى إعاقة عملية التخلص من حمض البوليك في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ، والمعروف أيضًا باسم فرط حمض يوريك الدم.



في حين أن جسمك قادر على تصفية حمض اليوريك من تلقاء نفسه، إلا أنه في بعض الأحيان، لأسباب مختلفة، قد يكون غير قادر على إخراج حمض البوليك الزائد، قد يكون أحد الأسباب هو أن كليتيك لا تقضي عليه بالسرعة الكافية، إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات والأمراض المزمنة واضطرابات نمط الحياة إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم.

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أعراض ارتفاع حمض البوليك او فرط حمض يوريك الدميمكن أن يؤدي ارتفاع أو زيادة حمض اليوريك في الجسم إلى نطاقات متنوعة من المضاعفات الطبية وكذلك تعطيل حياتك اليومية. من أجل تحديد ما إذا كنت تعاني من فرط حمض يوريك الدم ، إليك بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها.- دم في البول.- آلام المفاصل وآلام العضلات.- التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs).- صعوبة في التبول.- تورم والتهاب حول المفاصل.