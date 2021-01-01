حمض اليوريك هو مركب كيميائي ومنتج نفايات طبيعية يتم تصريفه من الجسم بعد هضم الأطعمة الغنية بالبيورينات، البيورينات هي جزيئات تتكون من ذرات الكربون والنيتروجين وتتحلل في الجسم
ومع ذلك قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورين في بعض الأحيان إلى إعاقة عملية التخلص من حمض البوليك في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ، والمعروف أيضًا باسم فرط حمض يوريك الدم.
في حين أن جسمك قادر على تصفية حمض اليوريك من تلقاء نفسه، إلا أنه في بعض الأحيان، لأسباب مختلفة، قد يكون غير قادر على إخراج حمض البوليك الزائد، قد يكون أحد الأسباب هو أن كليتيك لا تقضي عليه بالسرعة الكافية، إلى جانب ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات والأمراض المزمنة واضطرابات نمط الحياة إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم.
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التعليقات على ارتفاع حمض اليوريك ضار بالصحة .. صعوبة التبول أبرز أعراضه
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