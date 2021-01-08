

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 8-1-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 8-1-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الجمعة 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .

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في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك (الاهلى، مصر إيران للتنمية ، مصر، الكويت الوطنى NBK)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى،فيصل الاسلامى ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،التجارى الدولى CIB ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( ابوظبى الاولFAB ،قناة السويس،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.