

ننشر أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم 8 يناير ننشر أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم 8 يناير

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 يناير 2021.



يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الأربعاء، بقيمة تراوحت بين 7 و9 جنيهات بينما فقد عيار 21 نحو 8 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 835 جنيهًا، وعيار 18 نحو 716 جنيهًا، وعيار 24 نحو 954 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6680 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلى الارتفاع في أغلب الوقت من العام، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وربح سعر عيار 21 نحو 147 جنيهًا، خلال عام 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 678 جنيهًا، مقابل نحو 825 جنيهًا اليوم.وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 126 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 581 جنيهًا، مقابل نحو 707 جنيهًا اليوم.وارتفع سعر عيار 24 بنحو 168 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات العام نحو 775 جنيهًا، مقابل نحو 943 جنيهًا في اليوم.في حين زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1176 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات العام نحو 5424 جنيهًا، مقابل نحو 6600 جنيهًا اليوم.