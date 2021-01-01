بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطيرة الجبن بالتوست



فطيرة الجبن بالتوست فطيرة الجبن بالتوست

تتميز فطيرة الجبن بالتوست بمذاقها الشهي وتعتبر من أسهل الوصفات لتجديد سفرتك على الإفطار.

ويقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة الجبن بالتوست في المنزل .



مقادير فطيرة الجبن بالتوست

توست

لبن

بيض

بقسماط



زبدة

بهارات

ملح

فلفل أسود

زعتر

جبنة جودة

قد يعجبك أيضا...

جبنة شيدربيكنج بودرجزربصلفلفل روميمشرومزيتونطريقة تحضير فطيرة الجبن بالتوست-يفرم الخضار مع التوابل ثم يرفع على طاسة ساخنة على النار ثم تضاف الزبدة والقليل من البقسماط.-يدهن قالب بايركس بالزبدة والبقسماط-تفرد الجبنة المبشورة على شرائح الخبز وتضاف الحشوة ويلف الخبز رول على الحشو-يمكن أن يضاف الزيتون-يرص الرول في البايركس-يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود واللبن-يضاف الخليط على الوجه-يضاف على الوجه أيضًا الجبن المبشورة-توضع فى الفرن حتى تمام النضج وتسيح الجبنة-تقدم الفطائر