الحق نفسك.. اكتشف أعراض النوبة القلبية

تساعد معرفة اعراض النوبة القلبية فى سرعة اكتشافها حال الاصابة بها أو معاناة احد المقربين منها مما يساهم فى انقاذ اروحاهم فمن المعروف أن النوبة القلبية من الأمراض الخطيرة جدا التى يمكن أن تتسبب فى مفارقة الحياة والشئ الوحيد الذي يساعد فى النجاة هو اكتشافها وعلاجها بسرعة ودقة.
أعراض النوبة القلبية
وقدم موقع " NHS" أبرز أعراض النوبة القلبية الشائعة والاسعافات الأولية التى يجب فعلها حتى الوصول للمستشفى:
ألم في الصدر أو كأن هناك ضغط عليه بواسطة جسم ثقيل .
يمكن أن ينتشر الألم من الصدر إلى الفك والرقبة والذراعين والظهر
ضيق في التنفس
الشعور بالضعف أو الدوار أو كليهما
شعور غامر بالقلق
من المهم أن تعرف أنه ليس كل شخص يعاني من ألم شديد في الصدر. هذا هو الحال خاصة مع العديد من النساء. غالبًا ما يكون الألم خفيفًا ويخطئ في عسر الهضم .
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