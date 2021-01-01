أعلن المرشد الأعلى الإيراني، أية الله خامنئي، اليوم الجمعة، أن طهران مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية، فقط في حال التزام أطراف الاتفاق النووي الإيراني بالتزاماتها.
وقال خامنئي في خطاب متلفز في ذكرى انتفاضى مدينة قم عام 1979 إن عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، زادت من بصيرة الشعب الإيراني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على انتفاضة قم من المغرضين الذين يسعون إلى تفسير الأحداث بشكل خاطئ، حسب تعبيره.
وأضاف خامنئ أن تشويه الحقائق أمر رائج في العالم وهو خطر مازال قائما، مشيرًا إلى أن المخابرات الأمريكية تروج لتحليل مغاير للأحداث وتبثه لتظليل الرأي العام.
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التعليقات على إيران تعلن استعدادها للعودة إلى التزاماتها النووية بشرط
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