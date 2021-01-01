إيران تعلن استعدادها للعودة إلى التزاماتها النووية بشرط

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صورة الخبر: المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، أية الله خامنئي، اليوم الجمعة، أن طهران مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية، فقط في حال التزام أطراف الاتفاق النووي الإيراني بالتزاماتها.

وقال خامنئي في خطاب متلفز في ذكرى انتفاضى مدينة قم عام 1979 إن عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، زادت من بصيرة الشعب الإيراني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على انتفاضة قم من المغرضين الذين يسعون إلى تفسير الأحداث بشكل خاطئ، حسب تعبيره.

وأضاف خامنئ أن تشويه الحقائق أمر رائج في العالم وهو خطر مازال قائما، مشيرًا إلى أن المخابرات الأمريكية تروج لتحليل مغاير للأحداث وتبثه لتظليل الرأي العام.

وتابع خامنئي أن الولايات المتحدة ترى مصلحتها في زعزعة أمن المنطقة، منوها إلى أن أمريكا هي السبب الرئيس وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف المرشد الإيراني أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الاضعاف أكثر من أمريكا، مشددا على ضرورة ان تتحرك الدول الغربية لرفع كل أشكال الحظر عن إيران.

ونأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة، مضيفًا: "تواجدنا الاقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة".

وأكد خامنئي أن إيران ليس لديها أي استعجال لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني، اذا التزم الآخرون فإننا سنعود لالتزاماتنا.

المصدر: elbalad

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