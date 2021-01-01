ألوان روج مناسبة للبشرة القمحاوية.. الأحمر ولون القرفة لإطلالة مشرقة

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ألوان روج مناسبة للبشرة القمحاوية

المكياج أحد أهم الأدوات التي تحرص الفتيات على استخدامها بشكل يومي لإبراز جمالهن، أو لإخفاء عيوب البشرة، ويعد الروج أو أحمر الشفاه من أهم أدوات التجميل التي لا تستغنى عنها أي امرأة حتى إذا لم تكن تستخدم الأدوات الأخرى، وتختار كل منهن ألوانه وفقًا لما يتناسب مع لون بشرتهن وألوان ملابسهن، وإليكن أبرز ألوان الروج التي تتناسب مع صاحبات البشرة القمحاوية نقلًا عن موقع مجلة "elle".

أحمر الشفاه البرونزي
يعد أحمر الشفاه البرونزي من درجات الألوان المناسبة لصاحبات البشرة القمحاوية، خاصة إذا كانت متجهة لمناسبة مسائية، فهو يلائم الملابس الرسمية بدرجة كبيرة، ويضفي على البشرة لمسة من التوهج، ويمكنك استخدام ظلال العيون بنفس اللون.

أحمر شفاه بلون القرفة البني
يتوازن لون القرفة البني مع البشرة القمحاوية بدرجة كبيرة، ويضفي على البشرة جمالًا طبيعيًا، وهو من أكثر درجات اللون البني التي تناسب هذه البشرة، ومناسب أيضًا للإطلالات الشتوية.

أحمر شفاه بيبي بينك
يعد اللون البيبي بينك من الدرجات الرقيقة التي تناسب كافة درجات البشرة بشكل عام، وهي تضفي على البشرة القمحاوية لمسة من الدفء، ويفضل أن يكون لامعًا وليس مات.

أحمر شفاه وردي
إذا كنتِ من صاحبات البشرة القمحاوية الفاتحة قليلًا فسيكون اختيار أحمر الشفاه الوردي جيدًا ومناسبًا، وسيمنح بشرتك الحيوية والإشراق، ويمكنك اختيار كافة درجات الوردي سواء فاتحة أو قاتمة.

أحمر الشفاه الأحمر الداكن والنبيذي
تناسب درجات أحمر الشفاه الحمراء على كافة درجات البشرة، ويعد الأحمر الداكن والأحمر النبيذي أحد أهم درجات ألوان الروج المناسبة للفتيات القمحاويات، كما يعد لون التوت أو العنابي والقرمزي من الألوان المناسبة لهن أيضًا.

المصدر: موقع مجلة "elle"

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