المكياج أحد أهم الأدوات التي تحرص الفتيات على استخدامها بشكل يومي لإبراز جمالهن، أو لإخفاء عيوب البشرة، ويعد الروج أو أحمر الشفاه من أهم أدوات التجميل التي لا تستغنى عنها أي امرأة حتى إذا لم تكن تستخدم الأدوات الأخرى، وتختار كل منهن ألوانه وفقًا لما يتناسب مع لون بشرتهن وألوان ملابسهن، وإليكن أبرز ألوان الروج التي تتناسب مع صاحبات البشرة القمحاوية نقلًا عن موقع مجلة "elle".
أحمر الشفاه البرونزي
يعد أحمر الشفاه البرونزي من درجات الألوان المناسبة لصاحبات البشرة القمحاوية، خاصة إذا كانت متجهة لمناسبة مسائية، فهو يلائم الملابس الرسمية بدرجة كبيرة، ويضفي على البشرة لمسة من التوهج، ويمكنك استخدام ظلال العيون بنفس اللون.
أحمر شفاه بلون القرفة البني
يتوازن لون القرفة البني مع البشرة القمحاوية بدرجة كبيرة، ويضفي على البشرة جمالًا طبيعيًا، وهو من أكثر درجات اللون البني التي تناسب هذه البشرة، ومناسب أيضًا للإطلالات الشتوية.
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التعليقات على ألوان روج مناسبة للبشرة القمحاوية.. الأحمر ولون القرفة لإطلالة مشرقة
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