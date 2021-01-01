

إغلاق أكبر منتدى نسائى عربى على الإنترنت .. "فتكات" إلى زوال بعد 12 عامًا إغلاق أكبر منتدى نسائى عربى على الإنترنت .. "فتكات" إلى زوال بعد 12 عامًا

تصدر أخبار اغلاق أشهر المنتديات النسائية وأقدمها على الإنترنت "منتدي فتكات" مواقع التواصل الإجتماعى، دون معرفة السبب وراء ذلك، حيث تفاجئ عضوات المنتدى برسالة وداع من المنتدي تقول :" حبيباتي الفتوكات عدی 12 سنة على صحبتنا الجميلة أحلى صحبة وأحلى لمة و ودلوقتى مضطرين أسفين إننا نقفل فتكات نهائيا متمنين لكم دوام الصحة والعافية، استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنحبكم".



واشتهرت منتديات فتكات النسائية بمناقشة الموضوعات في شتي المجالات والاهتمامات من التي تهم الأسرة العربية بشكل عام ، والسيدات خاصة، وكثيراً ماتم حل العديد من المشكلات الاجتماعية، عن طريق النقاش بين عضوات المنتدى، كما تنوعت اقسام فتكات لتركز علي اهتمامات المرأة العربية، ولعل أبرزها ركن الصحة والجمال، ووصفات الطبخ، والرشاقة واللياقة البدنية، والازياء والموضة.



وكانت المنتديات الإجتماعية منتشرة بشكل كبير على الإنترنت السنوات الماضية وكثيرا ما استفاد ملايين الأشخاص من الآراء والخبرات المتواجدة بها، قبل ظهور مواقع التواصل الإجتماعى التي أخذت مكانها وسيطرت على إهتمامات الجمهور، بسبب ما وفرته من السلاسة والسرعة بدلاً من المنتديات التي كان أعضاء المنتدي ينتظرون وقت لتلقى الرد على استفسارتهم، كما أن التكاليف الباهظة التي ينفقها أصحاب المنتديات، على الصيانة وتقديم خدمة بشكل أفضل، اصبحت عائقاً كبيراً في الاستمرارية.