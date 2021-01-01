أخاف عليك من البرد.. أفكار مختلفة لـ "بوكس الشتاء" آخر تقاليع هدايا المخطوبين



آخر تقاليع هدايا المخطوبين آخر تقاليع هدايا المخطوبين

يرغب بعض المخطوبين فى شراء هدية لخطيبته مختلفة ومميزة وفى نفس الوقت عملية ومناسبة لفصل الشتاء، حيث تساعد على الشعور بالدفء خلال الأيام الباردة، لذلك يتجه البعض لتصميم هدية على هيئة "بوكس الشتاء"، وهي عبارة عن صندوق ملىء بالأغراض الهامة التى تحتاجها المرأة للتدفئة، والتى نتعرف على بعض أفكار لتصميم "بوكس الشتاء"، فى هذا التقرير.







أفكار مختلفة لتصميم "بوكس الشتاء"



قفاز ومج



يفضل شراء صندوق وتزينه وإضافة بداخله "مج" كبير لتحضير المشروبات الدافئة خلال الشتاء، مع إضافة قفاز وجوارب مصنوعة من الفرو أو القطن، لتساعد المرأة على الشعور بالدفء خلال الأيام الباردة.

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مشروبات دافئة وبلوفريمكنك أيضاً شراء صندوق مصنوع من الكرتون، مع تدوين بعض الكلمات الرقيقة، مثل "أخاف عليك من برد الشتاء"، مع إضافة بعض القفازات القطنية وأكياس لعمل المشروبات الدافئة، مع إضافة "بلوفر" مصنوع من الصوف أو القطن وجوارب، يتوافق ألوانها مع ذوق المرأة.سجادة شتوية وجواربفكرة أخرى لجأ إليها البعض وهي شراء صندوق وإضافة بداخله سجاد مصنوع من الصوف أو بالطو مصنوع من القطن، مع إضافة جوارب مصنوعة من الصوف أو القطن تساعد على التدفئة فى برد الشتاء، مع إضافة بعض الإكسسوارات المفضلة عند الخطيبة.ماكينة قهوة ووشاحشراء صندوق وتزينه، مع إضافة بداخله ماكينة لعمل القهوة أو لعمل رغوة على وجه القهوة باللبن، مع إضافة وشاح مصنوع من القطن أو الصوف و"بلوفر" مع جوارب مصنوع من القطن، وتدوين بعض الكلمات الرقيقة لإهدائها للخطيبة.بدلة رياضية شتوية وكتابيفضل شراء صندوق وتزينه، مع إضافة بدلة رياضية شتوية وجوارب قطنية مع وشاح شتوى وحذاء شتوى وأكياس من المشروبات الدافئة، ويمكن شراء رواية لأحد الكتاب المفضلين للخطيبة، مع كتابة بعض الكلمات الرقيقة.