كان يرتدى الناس القبقاب قديماً والذى يتميز بنعله السميك المصنوع من الخشب، والجلد الذى يغطى الحذاء، واختفى القبقاب مع مرور الوقت وتطور الزمن وصناعة أحذية صيفية خفيفة ومرنة، لكن ظلت بعض الورش المتخصصة فى صناعته تعمل حتى وقتنا هذا، لاستخدامه فى حمامات المساجد وإصرار بعض كبار السن على ارتدائه داخل المنزل.
ويبدو أن عام 2021، ملىء بالمفاجآت المختلفة والتى منها ظهور موضة القبقاب، ولكن مع إضافة بعض اللمسات العصرية، حيث أشار تقرير منشور بموقع "مترو" البريطانية، إلى ظهور الأحذية الثقيلة ذات الكعب العالى على منصات عروض الأزياء لعام 2020، خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت عارضات الأزياء مرتديات زوجًا من القباقيب الجلدية الناعمة.
وأكد تقرير صحيفة "مترو" على عودة القبقاب ضمن خطوط الموضة الحديثة لعام 2021، بعد ظهوره لأول مرة منذ 50 عامًا في عالم الموضة، مشيراً إلى أنه يمكن أن ينال إعجاب البعض ورفض الآخرين بسبب نعله السميك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحدث صيحات موضة أحذية 2021.. عودة القبقاب بتصميمات عصرية مختلفة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق