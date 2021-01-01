أحدث صيحات موضة أحذية 2021.. عودة القبقاب بتصميمات عصرية مختلفة



أحدث صيحات موضة أحذية 2021 أحدث صيحات موضة أحذية 2021

كان يرتدى الناس القبقاب قديماً والذى يتميز بنعله السميك المصنوع من الخشب، والجلد الذى يغطى الحذاء، واختفى القبقاب مع مرور الوقت وتطور الزمن وصناعة أحذية صيفية خفيفة ومرنة، لكن ظلت بعض الورش المتخصصة فى صناعته تعمل حتى وقتنا هذا، لاستخدامه فى حمامات المساجد وإصرار بعض كبار السن على ارتدائه داخل المنزل.



ويبدو أن عام 2021، ملىء بالمفاجآت المختلفة والتى منها ظهور موضة القبقاب، ولكن مع إضافة بعض اللمسات العصرية، حيث أشار تقرير منشور بموقع "مترو" البريطانية، إلى ظهور الأحذية الثقيلة ذات الكعب العالى على منصات عروض الأزياء لعام 2020، خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت عارضات الأزياء مرتديات زوجًا من القباقيب الجلدية الناعمة.



وأكد تقرير صحيفة "مترو" على عودة القبقاب ضمن خطوط الموضة الحديثة لعام 2021، بعد ظهوره لأول مرة منذ 50 عامًا في عالم الموضة، مشيراً إلى أنه يمكن أن ينال إعجاب البعض ورفض الآخرين بسبب نعله السميك.

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ويعود تاريخ القباقيب الخشبية إلى العصور الوسطى، حيث كان يرتديه الفلاحون، لأنه مصنوع من مواد رخيصة، كما يناسب عملهم الشاق، لكن عاد مرة أخرى، ضمن خطوط الأزياء العصرية مع إضافة بعض اللمسات الحديثة، مثل تزينه بالزهور أو تغطيته بغطاء جلدى مختلف الألوان.ويتوفر العديد من التصميمات المختلفة للقباقيب، والتى تتوافق مع الأذواق المختلفة مثل القبقاب المصنوع من الخشب كلاسيكى التصميم، وتصميمات العلامة التجارية "جوتشى"، ذات الأصابع المفتوحة، كما تتوفر قباقيب يمكن ارتدائها مع الملابس الرياضية القطيفة حيث تتميز بمرونتها، كما يتوفر منها جميع المقاسات والألوان المختلفة التى تتوافق مع الأذواق الشخصية، والتى ظهرت لأول مرة في عام 2020، ولا شك أنه يمكن توقع المزيد من مفاجآت الموضة في عام 2021، بعد عودة القبقاب مرة أخرى.