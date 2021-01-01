

إذا كنت مصاب كورونا.. متى يتطلب عليك الرعاية الطبية الطارئة؟ إذا كنت مصاب كورونا.. متى يتطلب عليك الرعاية الطبية الطارئة؟

زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية حول العالم، يجعل الكثيرين في حالة قلق وتساؤلات كثيرة خاصة بعد تردد أنه أكثر انتشارا وخطورة من الموجة الأولى.



ويتساءل الكثير من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) «متى يتطلب منهم الرعاية الطبية الطارئة أي زياة المستشفى للاعتناء بحالتهم؟».



وفيما يلي ترصد «الوطن»، متى يجب على مصاب كورونا اتخاذ الحذر والانتقال من الرعاية المنزلية إلى الطبية الطارئة بحسب موقع « سي دي سي» مركز مكافحة الأمراض والسيطرة الرسمي.

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شرح «سي دي سي» أن يجب البحث عن العلامات التحذيرية الطارئة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حال ظهور أحد من الأعراض التالية:- صعوبة التنفس.- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.- إرتباك جديد.- زرقان الشفاه أو الوجه.- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظ.وأكد مركز مكافحة الأمراض والسيطرة أن هذه الأعراض لا تشمل جميع الأعراض ولكنها أبرزها لذلك يفضل الاتصال بالجهة أو الرعاية الطبية بالقرب من المصاب في حال ظهور أي أعراض أخرى شديدة أو مثيرة للقلق.وفيما يلي جميع أعراض فيروس كورونا بحسب منظمة الصحة العالمية:الأكثر شيوعًا- الحمى- السعال الجاف- الإجهادالأقل شيوعًا- فقدان التذوق والشم- إحتقان الأنف- التهاب الملتحمة (المعروف أيضاً بمسمى احمرار العينين)- ألم الحلق- الصداع- آلام العضلات أو المفاصل- مختلف أنماط الطفح الجلدي- الغثيان أو القيء،- الإسهال- الرعشة أو الدوخة.وعادة ما تكون الأعراض خفيفة، ويصاب بعض الأشخاص بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم إلا أعراض خفيفة للغاية أو لا تظهر عليهم أي أعراض بالمرة.علامات تشير إلى مرض فيروس كورونا وخيم- ضيق النفس- انعدام الشهية- التخليط أو التشوش- الألم المستمر أو الشعور بالضغط على الصدر- ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا- سرعة التهيّج- التخليط/التشوش- إنخفاض مستوى الوعي (الذي يرتبط أحياناً بالنوبات)- القلق- الاكتئاب- اضطرابات النوم- مضاعفات عصبية أشد وخامة ونُدرة مثل السكتات الدماغية والتهاب الدماغ والهذيان وتلف الأعصاب.ونصحت منظمة الصحة العالمية أن ينبغي للأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من الحمى أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق النفس، والشعور بالألم أو بالضغط في الصدر، أو فقدان النطق أو الحركة، التماس الرعاية الطبية على الفور.