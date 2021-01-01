

بالتواريخ.. أخطر الأيام على بلاد العالم في 2021: مكائد وحروب ووفيات بالتواريخ.. أخطر الأيام على بلاد العالم في 2021: مكائد وحروب ووفيات

توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، للعام الجديد 2021، لا تنتهي ولا تتوقف، إذ رصدت تواريخا وأياما محددة، قد تحمل أحداثها أخطارا على مناطق متفرقة في جميع أنحاء العالم.



وكشفت عبير، عبر «الوطن»، عدد من التواريخ البارزة في عام 2021، يمكن أن تحمل في طياتها أخطارا على مناطق متفرقة في العالم، هي: «17 يناير»، «14 يناير»، «14 يونيو»، «24 سبتمبر»، «26 مايو»، «10 يوليو»، «9 نوفمبر».



«17 يناير 2021»: تغيرات سياسية وثوارت

يقع هذا اليوم في مربع فلكي بين كوكب المشتري «كوكب الحظ»، وكوكب أورانس «كوكب المفاجآت»، ما يعتبر حدثا فلكيا مهما، ينتج عنه تغييرا مفاجئا في سياسة بعض الدول، لأن أورانس كوكب التغيير والمفاجآت والثورات، ومن الممكن أن يكون هناك ردود فعل مبالغ فيها وعدائية على مستوى الدول.

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حدث فلكي يتكرر 3 مرات في السنةمن أهم صفات 2021، أنه عام يشهد عواصف ورياح عاتية، نتيجة وضع فلكي يتكرر كل نحو 11 عامًا، وفي 2021، سيتكرر 3 مرات، إذ توضح عبير: «أورانس عامل مربع فلكي مع زحل، وده بيحصل 3 مرات في السنة: يوم 14 فبراير 2021 يوم عيد الحب، و14 يونيو 2021، و24 ديسمبر 2021 ليلة الكريسماس».وتشهد في هذه الأيام رياح عاتية وعواصف قوية، تتوقع خبيرة الأبراج حدوثها في مناطق متفرقة من العالم، أما بالنسبة لـ مصر في حال حدوث ذلك، ممكن أن يكون يوم 4 فبراير المقبل، لكن ليس بقوة البلاد الأخرى، بحسب وصفها.خسوف يوم 26 مايو 2021من المتعارف عليه بحسب خبيرة الأبراج، أن الخسوف يتبعه الكسوف بعد نحو أسبوعين، وهذا العام يوجد 2 خسوف و2 كسوف.ويحدث الخسوف يوم 26 مايو 2021 عند درجة 5 من برج القوس، وينتج عنه خلافات وتفكك في حلف الناتو أو حلف شمال الأطلنطي، وهذا الوقت يكون فيه ضرر في الحلف، وربما أيضا وجود أزمات لدول أخرى، مثل: الأردن وبولندا وأوكرانيا.كسوف يوم 10 يوليو 2021يحدث الكسوف عند درجة 19 و42 دقيقة من برج الجوزاء، وممكن يتسبب أو يكون مصحوبا بأزمة، في الهند أو روسيا أو في إثيوبيا، ويكون في معارك أو قتال وأزمة داخلية في إثيوبيا.خسوف 19 نوفمبر 2021يحدث في برج الثور عند درجة 27 و17 دقيقة، ومن الممكن أن يتسبب في مكائد خفية قد تحيط بمصر أو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك تتوقع عبير وجود وفرة في المياه، وهو ما يعتبر جانب إيجابي، لكن في نفس الوقت هناك مكائد ومخاطر في الأجواء.كسوف بعد أسبوعين خسوف 19 نوفمبر 2021يحدث عند درجة 12 و7 دقيقة من برج القوس، وينتج عنه تعارض في المصالح بين عدة دول، وقد يؤدي لحروب وموت ناس كثيرة، بسبب القتال والصراع.