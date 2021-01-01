«185 مليار دولار».. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

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«185 مليار دولار».. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

أصبح إيلون ماسك، صاحب شركة ”تيسلا“ لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الخميس، أغنى أغنياء العالم، بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة، على ما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز.

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا، التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال، البالغ من العُمر 49 عاما، صاحب مجموعة ”أمازون“ جيف بيزوس، الذي كان أثرى أثرياء العالم منذُ العام 2017.

ويملك إلون ماسك كذلك شركة ”سبايس إكس“ لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة، وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.







وقدّرت محطة ”سي أن بي سي“ التلفزيونية الأمريكية ثروة ماسك بحوالي 185 مليار دولار.

المصدر: اخبار اليوم

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