أصبح إيلون ماسك، صاحب شركة ”تيسلا“ لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الخميس، أغنى أغنياء العالم، بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة، على ما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز.
ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا، التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال، البالغ من العُمر 49 عاما، صاحب مجموعة ”أمازون“ جيف بيزوس، الذي كان أثرى أثرياء العالم منذُ العام 2017.
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التعليقات على «185 مليار دولار».. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم
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