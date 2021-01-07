سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 7-1-2021، ثباتا فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك نظرا تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسجل سعر اليورو، 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
واستقر سعر الدولار الأمريكى اليوم 7-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر،" مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.
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