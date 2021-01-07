أسعار العملات اليوم الخميس 7-1-2021

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أسعار العملات اليوم الخميس 7-1-2021

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 7-1-2021، ثباتا فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك نظرا تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسجل سعر اليورو، 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر الدولار الأمريكى اليوم 7-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر،" مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ،عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.21 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، 21.53 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.83 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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