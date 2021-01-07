أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 يناير 2021.. تعرف عليها

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 يناير 2021.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، الخميس 7 يناير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التى أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجَّل كيلو الدواجن سعرًا تراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

بورصة الدواجن اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه.

سعر البيض فى البورصة
وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.

المصدر: صدى البلد

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