الأعراض الخاصة بتناول لقاحات كورونا .. شاهد

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قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه عند تناول اللقاح الخاص بكورونا وحقنه يحدث ألم فى الزراع التى تم حقنه، مشيرا إلى أن هذا الألم يستمر لمدة يوم أو يومين، حيث أنها تعد أخطر عرض يحدث نتيجة تأثيره.



وأضاف "أمين" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه هناك عدد من الأشخاص حدث لهم حرارة بسيطة لمدة أربع ساعات بعد عشر أو ثمان ساعات من حقن اللقاح، بالإضافة إلى حدوث هدان فى الجسم أول يوم من تناوله له.



وتابع أن باقى الأعراض تعتبر عادية تحدث مع اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعى مسببة قلق كبير للمواطنين بشأن اللقاحات، متابعا: "اللى قلقان جدا منه ممكن يستنى شهر أو شهرين".

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ونصح المواطنين بأنه يجب تناول اللقاح، نتيجة وجود زيادة كبيرة فى إصابات كورونا، لافتا إلى أنه عند الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الممكن أن تقل حالات كورونا خلال شهر فبراير ومارس.وأكد أن كل ما يتعلق بلقاحات كورونا الجديدة سيكون واضحا للجميع بعد حوالى شهرين من الأن.