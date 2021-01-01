الأعراض الخاصة بتناول لقاحات كورونا .. شاهد

آخر الأخبارالصحة والجمال › الأعراض الخاصة بتناول لقاحات كورونا .. شاهد

صورة الخبر: لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه عند تناول اللقاح الخاص بكورونا وحقنه يحدث ألم فى الزراع التى تم حقنه، مشيرا إلى أن هذا الألم يستمر لمدة يوم أو يومين، حيث أنها تعد أخطر عرض يحدث نتيجة تأثيره.

وأضاف "أمين" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه هناك عدد من الأشخاص حدث لهم حرارة بسيطة لمدة أربع ساعات بعد عشر أو ثمان ساعات من حقن اللقاح، بالإضافة إلى حدوث هدان فى الجسم أول يوم من تناوله له.

وتابع أن باقى الأعراض تعتبر عادية تحدث مع اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعى مسببة قلق كبير للمواطنين بشأن اللقاحات، متابعا: "اللى قلقان جدا منه ممكن يستنى شهر أو شهرين".

ونصح المواطنين بأنه يجب تناول اللقاح، نتيجة وجود زيادة كبيرة فى إصابات كورونا، لافتا إلى أنه عند الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الممكن أن تقل حالات كورونا خلال شهر فبراير ومارس.

وأكد أن كل ما يتعلق بلقاحات كورونا الجديدة سيكون واضحا للجميع بعد حوالى شهرين من الأن.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأعراض الخاصة بتناول لقاحات كورونا .. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10631

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager