قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الأصل في إخراج الصدقة ان تكون في الخفاء لا يعلم بها غير الله عز وجل لكن هناك وقت قد يجوز المجاهرة بالصدقة ليس من باب الرياء والسمعة لكن من باب تعميم الخير .
وأضاف عاشور في فيديو له أنه يجوز للرجل او السيدة ذات المكانة الرفيعة او القدوة ان يعلم ما حوله وكل الناس أنه يخرج صدقته ولكن بشرط ان تكون نيته الحث على فعل الخير ومساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء .
وتابع عاشور: ان من أفضل انواع الصدقات الصدقة الجارية التي تنفع صاحبها بعد مماته لفترة طويلة .
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التعليقات على مستشار المفتي: يجوز المجاهرة بالصدقة في حالة واحدة
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