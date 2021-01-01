مستشار المفتي: يجوز المجاهرة بالصدقة في حالة واحدة



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الأصل في إخراج الصدقة ان تكون في الخفاء لا يعلم بها غير الله عز وجل لكن هناك وقت قد يجوز المجاهرة بالصدقة ليس من باب الرياء والسمعة لكن من باب تعميم الخير .



وأضاف عاشور في فيديو له أنه يجوز للرجل او السيدة ذات المكانة الرفيعة او القدوة ان يعلم ما حوله وكل الناس أنه يخرج صدقته ولكن بشرط ان تكون نيته الحث على فعل الخير ومساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء .



وتابع عاشور: ان من أفضل انواع الصدقات الصدقة الجارية التي تنفع صاحبها بعد مماته لفترة طويلة .

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وأوضح أن "الحسنة بعشرة أمثالها فإذا ما أخرج شخص جنيها فسيرد له عشرة جنيهات لكن ليس شرطا ان تعود لك نقودا فقد تعود لك في شكل آخر".وأضاف "عاشور" ان الله تعالى يقول " أنا عند حسن ظن عبدي بي" واعلم انه ليس شرطا ان يعود لك الجنيه عشرة جنيهات، فقد يكفيك الله من مرض ستصرف عليه مبلغا كبيرا أو قد يصرف الله عنك أذى . ويجب ان تعلم ان المسألة ليست دراهم فقط، فقد تأخذ حسنات تثقل موازينك أفضل من المال".