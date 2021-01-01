شوبير: موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير

أكد الإعلامي أحمد شوبير إن الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لم يقبل بوضعه في قائمة الانتظار، بعد قيد الكونغولي والتر بواليا بدلا منه في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " اللوائح فى ضهر اللاعب .. موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير، واللاعب يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة، حتى لو لم يشارك في مباريات النادي الأحمر".
وأضاف : " لا طريق امام الأهلى سوى التوصل لحلول مع اللاعب لأن بنود القانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في صفه والتى لا تعترف بما يطلق عليه قوائم الانتظار".
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