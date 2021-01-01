سيكون هناك انتقال منظم للسلطة.. ترامب يتراجع عن موقفه بعد اشتباكات دامية

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ترامب


قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى في تاريخ الرئاسة.

وأضاف ترامب - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - أنه "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الجاري".

وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

المصدر: أ ش أ

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