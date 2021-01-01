الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالرئاسة



بايدن بايدن

صادق الكونجرس الأمريكى على فوز بايدن بالرئاسة، وصدق الكونجرس الأمريكى على إحصاء أصوات المجمع الانتخابى.



وكانت قد بدأت منذ قليل جلسة لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي لنظر التصديق على إحصاء أصوات المجمع الانتخابي الذي أسفر عن فوز جو بايدن بالرئاسة.



جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية " إكسترا نيوز" منذ قليل".

