كشفت مصادر مقربة من التونسي يوسف المساكني لاعب نادي الدحيل القطري عن اقترابه من الإنضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الجارية في حال رحيل فرجاني ساسي.
وأكدت المصادر أن اللاعب التونسي قد أبدى موافقتة على اللعب في صفوف نادي الزمالك.
وأشارت المصادر إلى أن اللاعب التونسي اقترب من فسخ تعاقده مع نادي الدحيل القطري بعدما استقر النادي على التعاقد مع مايكل أولونجا لتدعيم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية وقيده بدلًا منه.
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التعليقات على المساكني يقترب من خلافة ساسي في الزمالك
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