المساكني يقترب من خلافة ساسي في الزمالك

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صورة الخبر: يوسف المساكني
يوسف المساكني

كشفت مصادر مقربة من التونسي يوسف المساكني لاعب نادي الدحيل القطري عن اقترابه من الإنضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الجارية في حال رحيل فرجاني ساسي.

وأكدت المصادر أن اللاعب التونسي قد أبدى موافقتة على اللعب في صفوف نادي الزمالك.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب التونسي اقترب من فسخ تعاقده مع نادي الدحيل القطري بعدما استقر النادي على التعاقد مع مايكل أولونجا لتدعيم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية وقيده بدلًا منه.

وأختتمت انه من المنتظر أن يتم حسم الصفقة لصالح نادي الزمالك خلال الأيام القادمة في حال رحيل فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت مؤخرًا إلى رغبة الدولي التونسي فرجاني ساسي في عدم تجديد تعاقده والرحيل عن القلعة البيضاء في ظل امتلاكه عدة عروض أبرزها الدحيل القطري.

المصدر: elbalad

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