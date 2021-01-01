تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاركة الشخصية الخيالية "باتمان" في المظاهرات التي اندلعت اليوم وتخللتها بعض أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي.
ويظهر الفيديو تجول أحد الأشخاص مرتديًا ملابس باتمان، ويسير بين المتظاهرين الذين كانوا يشتبكون مع الشرطة الأمريكية.
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
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التعليقات على شاهد.. ظهور باتمان في الاحتجاجات الأمريكية أمام الكونجرس
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