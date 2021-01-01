شاهد.. ظهور باتمان في الاحتجاجات الأمريكية أمام الكونجرس

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باتمان أمام مبنى الكونجرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاركة الشخصية الخيالية "باتمان" في المظاهرات التي اندلعت اليوم وتخللتها بعض أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي.

ويظهر الفيديو تجول أحد الأشخاص مرتديًا ملابس باتمان، ويسير بين المتظاهرين الذين كانوا يشتبكون مع الشرطة الأمريكية.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

https://twitter.com/i/status/1346916456684875776

المصدر: elbalad

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