عرضت فضائية "صدى البلد" مقطع فيديو عن اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس.
وقالت الإعلامية هند النعسانى، إن البارحة كانت ليلة غير مسبوقة بالتاريخ شهدتها العاصمة واشنطن بأمريكا بسبب ذلك الاقتحام، حيث اشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل مبنى الكونجرس.
وأضافت "هند" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض أنصار ترامب نجح دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
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التعليقات على 4 ضحايا.. اقتحام المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس.. فيديو
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