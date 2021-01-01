زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.
أولًا المكونات:-
كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
بصل شرائح .
ثوم مفروم .
زيت .
فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون
ملحوظه: تترك الكبده لمدة ربع سَـآعـهْْ في وعاء بالتوابل • فقط.
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