

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى.



أولًا المكونات:-

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

بصل شرائح .

ثوم مفروم .

زيت .



فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

ربع ملعقة كزبرة جافة

قليل من الكمون​

ملحوظه: تترك الكبده لمدة ربع سَـآعـهْْ في وعاء بالتوابل • فقط.

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الطريقة:1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.