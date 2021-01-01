

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ طرق العلاج الطبيعي للتبول اللارإدي عند الأطفال بالاطعمه.



1- الاهتمام بالطفل بشكل جيد وإظهار الحب والحنان له.

2- مراعاة مشاعر الطفل أمام الآخرين وعدم توبيخه لأى سبب من الأسباب، لأن ذلك يتسبب في قلة ثقة الطفل بنفسه، ما يؤدي إلى هذه المشكلة.

3- التقليل من كمية السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم، خاصة المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.



4- الحرص على إيقاظ الطفل أثناء فترة الليل، مرتان على الأقل حتى يدخل إلى المرحاض، لأن معظم حالات التبول اللارإدي تكون أثناء الليل وخلال فترة النوم.

5- من المهم عمل الفحوصات اللازمة للطفل، والتأكد من عدم وجود مرض يتسبب للطفل في التبول اللاإرادي

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علاج التبول اللإرادي عند الأطفال بالأعشاب:أولًا: العسل: يساعد على تهدئة الأعصاب ويساعد على امتصاص السوائل من الجسم.ثانيًا: الزنجبيل: طحن 20 جراما من الزنجبيل وخلطها مع 200 جرام من العسل، مع التقليب جيدًا، ويتناول الطفل منها ملعقة يوميًا قبل النوم.ثالثًا: الزبيب الأسود: تطحن كمية من الزبيب الأسود، وتخلط بعسل النحل حتى يصبح مثل عجينة، ويتم تناول ملعقة صغيرة منه يوميًا قبل النوم لمدة أسبوعين على الأقل.رابعًا: مغلي البابونج: تناول الطفل كوب صغير يوميًا من مغلي البابونج المحلى بالعسل.