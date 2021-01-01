

إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

ذكرت الأرصاد الإسبانية أن ثلوجا كثيفة ورياحا شديدة البرودة ضربت البلاد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 34.1 درجة تحت الصفر، في أدنى درجة تسجل على الإطلاق في شبه جزيرة إيبيريا.



وقالت الأرصاد الإسبانية إنه جرى تسجيل هذا الانخفاض بالحرارة في كلوت دي لا يانكا في أراجون بجبال البرانس الإسبانية في الساعة 5.19 صباحا.



وكان هذا أقل درجتين عن أدنى درجة حرارة مسجلة في إسبانيا، عام 1956 عندما بلغت ناقص 32 درجة في إستاني خنتو في ييدا بشمال شرق إسبانيا.

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ومن المتوقع سقوط المزيد من الثلوج بغزارة في معظم أنحاء وسط وشمال إسبانيا مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.