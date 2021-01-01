

طرق عمل العكاوى .. 3 وصفات مميزة أبرزها الإيطالي طرق عمل العكاوى .. 3 وصفات مميزة أبرزها الإيطالي

يعد العكاوى من أكثر الأكلات الشعبية المتداولة بين المصريين حيث تمنح الجسم قدرا كبيرا من القوة والطاقة كما تتمتع بمذاق مميز وشهى.



نعرض لكم 3 طرق متنوعة لعمل طاجن العكاوى بوصفات مجموعة متنوعة من الطهاة .



طريقة طاجن عكاوى بالبطاطس للشيف شربيني

مقادير طاجن عكاوى بالبطاطس

بطاطس

بصل

طماطم

عكاوى

ملح فلفل

ثوم

طماطم بيوريه

مرقة

سمـنة

جوزة الطيب

مستكة

كمون

ورق لورى

جزر

كرفس

كرات

حبهان

فلفل حار

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طريقة عمل طاجن عكاوى بالبطاطس* حمري قطع العكاوى فى السمنة الساخنة وافرمى الطماطم و ضيفيها الى العكاوى مع الطماطم البيورية وفرمي الجزر والكرفس والكرات* قطعى البطاطس مكعبات كبيرة و ترص فى البايركس بعد ان تحمر نصف تحميره ثم ضعى العكاوى على البطاطس مع الخضروات وادخليهم الفرن حتى النضج .طريقة طاجن عكاوي ايطالي لـ رانيا الجزارمقادير عكاوي ايطاليزيت زيتونبصل احمر مكعباتعكاوىثوم مفرومفلفل الوانكرفسزعتر جافورق لورافلفل أسودكزبرة خضراءزيتون مخلى صحيحطماطمملحطريقة عمل عكاوي ايطالي* فى حلة بها زيت ساخن حمرى العكاوى مع البصل والثوم على النار ثم ضعى الكرفس والزعتر وورق اللورا* ضعى الفلفل الرومى والطماطم والكزبرة ثم الزيتون ثم الماء ويترك الخليط حتى النضجطريقة طاجن عكاوي بالخضار لـ رانيا الجزارمقادير طاجن عكاوي بالخضارطماطم مبشورةعكاوىفلفل ألوان جوليانجزر جوليانبصل جوليانثوم مفرومكرفسصلصة طماطمعصير ليمونفصوص كبيرة حبهانفصوص مستكةورق لوراملحبهاراتخلزبدةزيت زيتونكمون ناعم - شطة ناعمةطريقة عمل طاجن عكاوي بالخضار* حمري قطع العكاوى فى الزبدة والزيت على النار ضعى الماء الساخن والحبهان والمستكة وورق اللورا ثم ضعى الجزر والكرفس والبصل ويترك ليسلق حوالى ساعة ونصف.* يشوح الثوم والبصل والفلفل الألوان ويضاف الطماطم والكمون والبهارات وملح والصلصة والشطة حسب الرغبة وجزء من مرقة العكاوي.* يمكن إضافة خل وعصير ليمون حسب الرغبة ويوضع الخليط فى طاجن فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم ساخنة.