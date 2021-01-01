

10 أطعمة تنظم الدورة الشهرية 10 أطعمة تنظم الدورة الشهرية

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من عدم انتظام الدورة الشهرية سواء فى تأخر موعدها أو طول مدة النزيف أو غزارته ويمكنك الحفاظ على توازن الجسم وانتظام الحيض عن طريق إضافة الأطعمة المناسبة لفترات منتظمة إلى نظامك الغذائي واستهلاك العناصر الغذائية المناسبة.



وإليكم أبرز الأطعمة التى تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وذلك وفقا لما ذكره موقع " healthifyme ".



بقدونس

البقدونس عشب مشهور لتنظيم الدم في منطقة الحوض، قد تبدو مشابهة للكزبرة ، وغالبًا ما نستخدمها لتزيين الطعام، لكن المركبات مثل myristicin و apiole في البقدونس تساعد في الإنتاج المناسب للإستروجين، يمكنك الاستمتاع بشاي البقدونس أو ماء البقدونس المسلوق للتغلب على عدم انتظام الدورة الشهرية.

قد يعجبك أيضا...

قرفةتحفز القرفة تدفق الدم في الحوض وتنتج المستوى المطلوب من هرمون الاستروجين، يوفر راحة سريعة من آلام الدورة الشهرية والتقلصات، وبغض النظر عن الاستمتاع بنكهة القرفة في الأطباق المختلفة ، يمكنك أيضًا استخدامها للمشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية غير المنتظمة، للحصول على أقصى قدر من الفوائد ، يجب أن تمتزج القرفة جيدًا مع كوب من الحليب.الأناناسالأناناس مليء بإنزيمات البروميلين وهو أحد أفضل الأطعمة لفترات منتظمة، يؤدي إلى تليين الرحم لا يقتصر الأمر على الرحم فحسب ، بل إنه يحسن تدفق الدم عن طريق إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، بخلاف ذلك فإنه يقلل أيضًا من فرص تجلط الدم والتورم خلال فترات كل هذا يثبت أن الأناناس فعال بالفعل في التغلب على اضطرابات الدورة الشهرية.بذور القرمإذا كنت تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية أو آلام الدورة الشهرية ، فعليك شرب كوب من الماء المغلي مع بذور القرم او بذور الشمر وتتميز بخصائص مضادة للتشنج تعمل بشكل ممتاز على تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية، علاوة على ذلك فهي تعمل بشكل مثير للإعجاب في تحفيز الرحم.الباباياتعمل الكمية العالية من الكاروتين الموجودة في البابايا على تطبيع دورة الحيض ، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة لفترات منتظمة فهو يحفز وينظم مستويات هرمون الاستروجين في الجسم بشكل صحيح وتساعد العادة المنتظمة لتناول البابايا في حسن سير الرحم وبالتالي التخفيف من آلام الدورة الشهرية وكذلك عدم انتظامها، تذكري دائمًا تجنب البابايا أثناء الحمل.# 6 الزنجبيليحتوي الزنجبيل على فيتامين سي والمغنيسيوم مما يجعله رائعًا للتخلص من الدورة الشهرية غير المنتظمة، إذا قمت بإضافة الجاغري إلى شاي الزنجبيل الخاص بك ، فيمكنك توقع نتيجة أفضل لشفاء دورات الحيض غير المنتظمة، يساعد في إنتاج هرمون الاستروجين الطبيعي في الجسم وتطبيع انتظام الدورة الشهرية.الكركميوجه الكركم التدفق السلس للدم إلى الرحم. يعطي بداية لفتراتك ويمنع الالتهاب خلال فترات، يمكنك تنظيم دورتك الشهرية بشكل طبيعي عن طريق إضافة الكركم والعسل إلى الحليب الدافئ.قهوةالكافيين في القهوة دواء طبيعي للمرضى الذين يعانون من عدم انتظام الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية، ينظم مستوى هرمون الاستروجين ، ويحسن تدفق الدم في منطقة الحوض ، ويحد من تضيق الأوعية الدموية خلال هذه الفترة.جذور الشمندريعتبر الشمندر مصدرًا غنيًا للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم ، مما يجعله في أعلى الفئات لأفضل الأطعمة لفترات منتظمة، قد لا يزيل بالضرورة عدم انتظام الدورة الشهرية فقط ، ولكنه قد يخفف الانتفاخ خلال فترات. إلى جانب ذلك ، يعتبر الشمندر أيضًا مطمثًا يقلل من مشكلة احتباس الماء في جسمك.خل التفاح والعسليمكن أن يساعد خل التفاح في موازنة الهرمونات في جسمك. يقلل من الوزن الزائد والدهون غير الضرورية في البطن. يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض متلازمة تكيس المبايض ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لعدم انتظام الدورة الشهرية، تناولي مزيج من العسل وخل التفاح للتخلص من اضطرابات الدورة الشهرية. يعمل العسل على تحييد الطعم المر ويساعدك في الحصول على أقصى فائدة من خل التفاح.