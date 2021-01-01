5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء



أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا

تناول الكثير من الماء أثناء الشتاء أكثر أهمية مما هو عليه في الصيف وهذا للاسف لايدركه عدد كبير منا وهو ما يعرضهم للمعاناة من مشاكل صحية عديدة.



ونعرض فيما يلي خمسة أسباب رئيسية تدفعك إلى زيادة استهلاكك من المياه للبقاء بصحة جيدة وللاحتفاظ برطوبة الجسم خلال أشهر الشتاء وفقا لما ذكره موقع " waterlogic" .



1. حارب الجفاف الشتوي

عندما يبرد الطقس ، نجد أنفسنا نلتف في طبقات أكثر ونشغل السخانات، تقترن هذه البيئة الدافئة صناعيًا بالهواء الجاف للتدفئة الاصطناعية مما يؤدي إلى جفاف الشتاء، من الصعب ملاحظة الجفاف الشتوي خاصة إذا كنت لا تتعرق وتشعر بالبرد.

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ربما لم تكن قد أدركت أنك لم تشرب أي ماء خلال النهار ، خاصة وأن استجابة الجسم للعطش تقل بشكل كبير في الطقس البارد ، يمكن أن يسبب الجفاف آثارًا كبيرة على صحتك من الضروري أن تحافظ على رطوبتك لتنظيم درجة حرارة جسمك ، مما يسمح لدمك بحمل العناصر الغذائية الهامة والأكسجين في جميع أنحاء جسمك وإزالة السموم من جسمك.خلال فصل الشتاء ، يفقد جسمك الرطوبة بطرق أخرى ، مثل بخار الماء الذي تراه من فمك وأنفك عندما تكون بالخارج في الطقس البارد ، قد لا يكون هذا ملحوظًا كمؤشر رئيسي للتعرق في الصيف ولكن لا ينبغي تجاهله مع ذلك ، تذكر مجرد أنك لست عطشانًا لا يعني أن جسمك رطب.2. تحسين بشرتكيمكن للهواء الجاف والراكد في كثير من الأحيان الناتج عن التدفئة المركزية وتكييف الهواء أن يؤثر سلبًا على بشرتك. يمكن أن يتسبب الهواء الجاف والتباين بين التواجد في غرفة دافئة والخروج في البرد في تشقق الجلد وتشققه، الماء ضروري في الحفاظ على خلايا بشرتك ممتلئة ورطبة ، مما يقلل من خطر التشقق والتقشير.يزيل الماء أيضًا الشوائب في جسمك ، والتي ، عندما لا تكون رطبة بشكل جيد ، يمكن أن تأتي من خلال مسامك ، مما يتسبب في ظهور البثور.الجلد الباهت هو مشكلة الشتاء الأخرى مع الهواء الجاف ونقص الترطيب. حافظي على توهج بشرتك بشرب الماء على فترات منتظمة ، على الرغم من أنك قد لا تشعرين بالعطش.3. كن أكثر نشاطاالجفاف سبب رئيسي للإرهاق أثناء النهار. سيضمن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد دعم وظائف الجسم وتشغيلها بكفاءة، عندما تعاني من الجفاف ، تتباطأ وظائف جسمك وتستهلك موارد الطاقة الإضافية ، مما يجعلك تشعر بالتعب والركود.احتفظ بكوب من الماء في متناول اليد واشرب بانتظام لإبقائك يقظًا وحيويًا خلال اليوم.4. محاربة زيادة الوزن في فصل الشتاءعندما يكون الطقس بائسا والأيام مظلمة ، فإن أجسادنا تريد الراحة ؛ غالبًا ما يتجلى هذا في الأطعمة المريحة - غالبًا ما تكون عالية السعرات الحرارية وغير صحية، غالبًا ما تخطئ أدمغتنا في العطش بالجوع وبعد شرب الماء يتم إشباع سبب الجوع هذا يعني أنك قد لا تشعر بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة أو تناول المزيد من الطعام ويمكنك مقاومة الإغراء بسهولة.كما أن الترطيب الجيد يساعد أجهزتنا الهضمية على العمل ومعالجة الطعام بشكل أفضل ، وهو أمر حيوي خلال الأشهر التي نميل فيها إلى الإفراط في الاستهلاك وتأكد من شرب الكثير من الماء لمساعدة جسمك في هضم الطعام.5. حماية جهازك المناعييمكن أن تكون أشهر الشتاء وقت اختبار لأنظمتنا المناعية ، مع وجود العديد من الفيروسات المحمولة جوًا والتي يبدو أننا جميعًا عرضة لها، يمكن أن يضعف الجفاف بشكل خطير حواجز جهاز المناعة لدينا، يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى تجفيف الأغشية المخاطية في الرئتين وممرات الجيوب الأنفية مما يقلل من مقاومتها للعدوى.يضمن الحفاظ على رطوبة جيدة خلال فصل الشتاء أن الحواجز المستخدمة لحماية جسمك من نزلات البرد والإنفلونزا تعمل بكامل طاقتها وسليمة تمامًا.لضمان الحفاظ على لياقتك البدنية خلال فصل الشتاء ، تأكد من استمرار شرب الماء بانتظام ومحاربة الفيروسات.