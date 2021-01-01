تفاصيل جلسة مسئول الزمالك مع أشرف بن شرقي

عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
واطمأن أشرف قاسم على حالة بن شرقي بعد عودته للتدريبات، كما تحدث المشرف على الكرة مع اللاعب عن أهمية دوره مع الفريق في الفترة المقبلة باعتباره من العناصر المؤثرة بصفوف الزمالك.
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