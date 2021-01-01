تفاصيل جلسة مسئول الزمالك مع أشرف بن شرقي

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أشرف بن شرقي

عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

واطمأن أشرف قاسم على حالة بن شرقي بعد عودته للتدريبات، كما تحدث المشرف على الكرة مع اللاعب عن أهمية دوره مع الفريق في الفترة المقبلة باعتباره من العناصر المؤثرة بصفوف الزمالك.

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وطلب قاسم من بن شرقي التركيز داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية في مشواره المحلي و الإفريقي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز .

كما ينتظر النادي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي ستجرى يوم 8 يناير الجاري بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي من دور الـ32 للبطولة .

المصدر: elbalad

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