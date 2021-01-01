طرق تخزين البشاميل لتوفير الوقت والمجهود



طرق تخزين البشاميل طرق تخزين البشاميل

طرق بسيطة لتخزين البشاميل، لتوفير للوقت والمجهود، وتعتبر صينية البشاميل أيا كان نوعها مكرونة أو كوسة، من الوجبات المصرية الأصلية، وعلى الرغم من طعمها المميز إلا إنها تحتاج لوقت طويل في التحضير والتجهيز لهذا من الأفضل تحضير كمية كبيرة للتقديم والتخزين توفيرا للوقت والمجهود فيما بعد.



نقدم اليوم أفضل طرق لتخزين البشاميل كصلصة تقليدية أو حتى بعد تحضيره في صينية طعام معتادة، وذلك حسبما ذكر موقع wikihow.



الطريقة الأولى

- تحضير البشاميل بطريقته المعتادة وحفظه في أكياس التخزين وهو صلصة باردة بدون أن يوضع على المكرونة، ويوزع على الأكياس بالكميات المناسبة بحيث يكفى كل كيس للاستخدام مرة واحدة، ويوضع في الفريزر لمدة تخزين لا تتعدى الشهر حفاظًا على طعمه.

- وعند الرغبة في استخدامه بعد التجميد، يتم إخراجه من الفريزر ويترك حتى يفك ثم يسخن ويضرب ويحضر ويوضع على المكرونة وكأنه طازج.

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الطريقة الثانية- يتم تحضير صينية المكرونة بالبشاميل أو الكوسة أو غيرها من أطعمة بالطرق التقليدية وطبقاتها المعتادة.- يتم تحضير وتجهيز صينية البشاميل التي سيتم تخزينها في صينية بايركس أو فويل حتى يمكن حفظها في الفريزر.- بعد الانتهاء من تحضير طبقات صينية البشاميل أيًا كان نوعها لا نضيف بيض أو جبن على الوجه وتحفظ على طبقة البشاميل الأخيرة؛ حتى لا تفسد خلال التخزين ويتحول طعمها بزفارة البيض.- من الممكن حفظ وتخزين صينية البشاميل أيا كان نوعها لفترة تمتد حتى ٣ أشهر بحد أقصى.- أما عند إخراج صينية البشاميل بعد التخزين في الفريزر لابد أن تترك لمدة ٢-٣ ساعات لتذوب تمامًا، ومن ثم يوضع على الوجه البيض والجبن حسب الرغبة.- بعد تمام تجهيز صينية البشاميل تدخل الفرن على حرارتها المعتادة لمدة نصف ساعة، فهي لا تحتاج لتسوية طويلة لأن وضعها في الفريزر ساهم في تسويتها نسبيًا.