طرق تخزين البشاميل لتوفير الوقت والمجهود

طرق بسيطة لتخزين البشاميل، لتوفير للوقت والمجهود، وتعتبر صينية البشاميل أيا كان نوعها مكرونة أو كوسة، من الوجبات المصرية الأصلية، وعلى الرغم من طعمها المميز إلا إنها تحتاج لوقت طويل في التحضير والتجهيز لهذا من الأفضل تحضير كمية كبيرة للتقديم والتخزين توفيرا للوقت والمجهود فيما بعد.
نقدم اليوم أفضل طرق لتخزين البشاميل كصلصة تقليدية أو حتى بعد تحضيره في صينية طعام معتادة، وذلك حسبما ذكر موقع wikihow.
الطريقة الأولى
- تحضير البشاميل بطريقته المعتادة وحفظه في أكياس التخزين وهو صلصة باردة بدون أن يوضع على المكرونة، ويوزع على الأكياس بالكميات المناسبة بحيث يكفى كل كيس للاستخدام مرة واحدة، ويوضع في الفريزر لمدة تخزين لا تتعدى الشهر حفاظًا على طعمه.
- وعند الرغبة في استخدامه بعد التجميد، يتم إخراجه من الفريزر ويترك حتى يفك ثم يسخن ويضرب ويحضر ويوضع على المكرونة وكأنه طازج.
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