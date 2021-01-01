ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي بالثوم والليمون؟



الزبادي بالثوم والليمون الزبادي بالثوم والليمون

يعتبر الزبادي بالثوم و الليمون من الوصفات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكنها تتمتع بمذاق مختلف وعلاوة على ذلك تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.



وقال الدكتور خالد يوسف، استشارى التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يفرم فص واحد من الثوم مع كُوب زبادى و يمكنك اضافة عصير نصف ليمونة ويترك بالثلاجة نصف ساعة، ويؤكل بعد الإفطار أو بعد العشاء لمدة شهر كامل متواصل.



وأضاف استشارى التغذية العلاجية وامراض السمنة والنحافة، في منشوره أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول الزبادى بالثوم و الليمون ...

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