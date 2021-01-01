جامعة حلوان: إلغاء مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه حتى 14 يناير

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أعلنت المكتبة المركزية بجامعة حلوان ، أنه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة الطلاب والباحثين فقد تقرر عدم إتاحة المكتبة المركزية ومكتبات الكليات للإطلاع حاليا من قبل الطلبة والدراسات العليا.



وأعلنت جامعة حلوان أنه تم إلغاء مناقشات الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه حتى ٢٠٢١/١/١٤.



وقالت جامعة حلوان : ستستمر المكتبة فى تقديم خدمة الإفادة و إستلام الرسائل و إخلاء الطرف فقط .

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جدير بالذكر أنه ، في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من ( طلاب -أعضاء هيئة التدريس -عاملين ) جامعة حلوان ، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخميس الماضي الموافق 31/12/2020؛ أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مجموعة من القرارات المهمة .وتتضمن هذه القرارات مايلي:1. استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line) وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.2. يتم تأجيل الامتحانات كافة ( عملي - تطبيقي - نظري ) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.3. يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد أجازة منتصف العام، وبالنسبة إلي المقررات التي تم الامتحان بها -في بعض الكليات- فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها.4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.6. إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لآي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.