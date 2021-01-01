نجم ليفربول يرفض التجديد من أجل برشلونة



لاعبو ليفربول لاعبو ليفربول

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تمسك نجم ليفربول بحلم بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.



وكان الهولندي جورجينيو فينالدوم (30 عامًا) ضمن خطة تعاقدات برشلونة، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في الصيف الماضي.



ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في الشهر الجاري.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التوقعات كانت تشير إلى تجديد فينالدوم لعقده مع ليفربول بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليًا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف كلاعب حر.ويتمسك يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، باستمرار فينالدوم في آنفيلد، بما أنه قطعة أساسية في كتيبة ليفربول، ولكن على ما يبدو أن اللاعب له رأي آخر.ومن المتوقع أن يتم حسم مصير فينالدوم مع برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر، وتحديدًا مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، سواء بالسعي لضمه في الميركاتو الجاري أو الانتظار للصيف.